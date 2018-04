Prenotazione parcheggio all’aeroporto facile e conveniente con Parkos

Dopo aver prenotato un volo da un aeroporto più o meno vicino a casa, magari approfittando di qualche offerta low cost, arriva il momento di chiederci come raggiungeremo l’aeroporto il giorno della partenza. I mezzi pubblici non sono sempre le scelta ideale perché ci obbligano a rispettare determinati orari ma possono esserci imprevisti e ritardi. Non sono neanche la soluzione più economica se viaggiamo in famiglia o con amici. Non è più facile guidare fino all’aeroporto e parcheggiare lì vicino? In questo modo al vostro ritorno potrete proseguire subito verso casa.

Siamo qui per sfatare il mito che il parcheggio vicino all’aeroporto è costoso. Potete vederlo con i vostri occhi. Vi sono infatti numerose aziende di parcheggio satelliti specializzate nel parcheggio aeroportuale, che si trovano a soli 5 o 10 minuti di distanza dai terminal e offrono varie soluzioni di parcheggio. Per prenotare vicino all’aeroporto vi consigliamo di usare Parkos.it. Parkos è un sito di prenotazione che raccoglie tutte le migliori offerte di parcheggio vicino i principali aeroporti italiani.

Su Parkos vi è un’opzione di parcheggio per tutti i gusti. Cercate un parcheggio scoperto o coperto? Volete raggiungere il terminal a piedi o in bus navetta? Il transfer in navetta è sempre incluso nel prezzo che vedete, per questo è solitamente la soluzione più economica. Conoscete il car valet? È il servizio di consegna e ritiro della vettura direttamente al terminal da parte di un professionista del parcheggio. Scoprirete che con Parkos non è un’opzione così costosa. È l’ideale per le famiglie con bambini piccoli.

La sicurezza del parcheggio è importante per gli operatori di Parkos, che ispezionano i parcheggi partner regolarmente per garantire solo i migliori servizi ai clienti. Naturalmente vogliamo lasciare l’auto in buone mani quando siamo in viaggio. Potete sempre controllare le misure di sicurezza di ciascun parcheggio.

In partenza da Fiumicino? Controllate dal sito l’offerta per parcheggiare a Fiumicino. Vi stupirete di trovare prezzi così bassi. Grazie ad accordi speciali con le aziende di parcheggio, su Parkos troverete sempre i prezzi più vantaggiosi. Prima prenotate, maggiore sarà il risparmio. Inoltre potrete sempre scegliere se pagare online o una volta arrivati al parcheggio. La prenotazione è sempre cancellabile gratuitamente fino a 24 ore prima della partenza. Potrete farlo direttamente voi dal sito. Così se avete pagato online, riceverete l’intero importo.

Naturalmente potrete scegliere anche tra vari servizi aggiuntivi, per esempio il Tieni tu le chiavi, per essere sicuri che la vostra auto non verrà spostata mentre siete in viaggio, oppure il lavaggio vettura per ritrovarla pulita e profumata.

