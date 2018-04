Post-elezioni. Greco: “La nostra è stata una sfida difficile. Faremo comunque un’opposizione forte”

CAMPOBASSO. La mancata vittoria del Movimento Cinque Stelle è stata al centro della conferenza stampa di Andrea Greco che, accompagnato dagli eletti in Consiglio regionale (Patrizia Manzo, Fabio De Chirico, Vittorio Nola, Angelo Primiani e Valerio Fontana), ha incontrato questa mattina gli operatori dell’informazione per analizzare il voto di domenica scorsa. Presente la delegazione parlamentare pentastellata, il candidato alla presidenza della Regione Molise ha voluto sottolineare come il Movimento 5 Stelle sia “la prima forza politica del Molise e ha ottenuto molto più consenso di Forza Italia, Pd e Lega messi insieme. Abbiamo raddoppiato i voti al candidato Presidente, più che triplicato quelli di lista e abbiamo triplicato la nostra presenza in Consiglio regionale.” Da parte del Movimento l’orgoglio per “questa campagna elettorale, siamo fieri della fiducia che ci hanno dato i molisani. Sapevamo di avere davanti una sfida difficile”.

