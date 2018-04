“Possiamo vincere e si sentirà in Italia”

Il popolo del centrosinistra ha accolto il premier Paolo Gentiloni con un lungo applauso. La sala gremita del Centrum Palace è stata finalmente un luogo di serenità, seppur tra misure di sicurezza stringenti per il pubblico e per gli operatori della stampa, a testimonianza di una coalizione che ha ritrovato unità ed entusiasmo dopo le sberle pubbliche e private del recente passato. Presenti gran parte dei candidati delle cinque liste che sostengono la candidatura di Carlo Veneziale, l’iniziativa è stata aperta a sorpresa da Romano Farrocco, giovane imprenditore nel settore turistico di Cerro al Volturno che, dopo una laurea e un master ad Oxford, una specializzazione negli Stati Uniti e lavori avviati in Serbia, è tornato nel Molise per investire nella sua regione competenze e capitale. “Una scelta compiuta senza avere santi in paradiso. Questo è il cambiamento a cui dobbiamo aspirare – ha detto Farrocco – e quest’ultimo governo regionale ha saputo iniziare un processo di cambiamento, lasciandosi alle spalle vecchie metodologie con le quali hanno gestito in malo modo le risorse pubbliche. Dobbiamo fare in modo di continuare su questa strada, mi fido di Carlo Veneziale, mi fido del centrosinistra.”

Tra uno scroscio di applausi ha preso poi la parola il candidato della coalizione Carlo Veneziale. “In questa sala mi sento nella mia comunità, certificata dalla presenza di Paolo Gentiloni, una vera forza tranquilla che possa dare certezza e sicurezza gli italiani. Questo è il modello al quale intendiamo ispirarci nel prossimo quinquennio. Una comunità che insieme alle istituzioni devo stringersi insieme per risolvere le questioni più importanti. Siamo consapevoli della situazione, lo abbiamo fatto attraverso un’intesa opera di incontri sul territorio ma siamo anche consapevoli della possibilità che, prendendo il cuore e buttandolo oltre l’ostacolo, il prossimo quinquennio sarà di crescita e di comunità per tutti.”

Veneziale ha voluto sottolineare i temi del programma: “Prima di tutto il lavoro, dove abbiamo creato una condivisione morale con il territorio, dove abbiamo chiesto agli imprenditori di sottoscrivere con noi un patto morale attraverso il quale gli aiuti e il sostegno pubblico alle imprese, debbano tenersi con un impegno occupazionale chiaro. Un modello nuovo, trasparente e condiviso.”

Un passaggio dedicato agli avversari: “Le distanze marcate nel voto di marzo oggi sono completamente annullate. Il riscontro ottenuto ci permetter di dire che da qualche giorno siamo tutti sulla stessa riga, non esistono risultati scontati e non lo saranno nemmeno il giorno delle elezioni. Abbiamo avuto di argomentare sui temi, di fare analisi sulla situazione attuale, vi posso assicurare che al di là di uno slogan, al di là di un tweet, al di là di una pagina facebook, io non ho ascoltato una proposta concreta di soluzione. Ho ascoltato enunciazioni di buoni propositi, oggettivamente condivisibili, ma non si è entrati nel merito di nessun problema. Da questo punto di vista ci candidiamo a governare questa terra – ha concluso Veneziale – lo faremo restando tra la gente, lo faremo abbracciandoci, lo faremo con tutta la passione e la dedizione che stiamo mettendo in questa campagna elettorale.”

La parola è passata poi al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni che dopo l’incontro a Muccia con alcuni sindaci dei comuni terremotati del Maceratese colpiti nuovamente dal sisma, si è recato a Campobasso in sostegno del candidato del centrosinistra.

“C’è una certa attesa per le elezioni in Molise – ha esordito Gentiloni verso la platea – traggo l’auspicio che dalla tornata del 22 aprile possa arrivare un messaggio forte e chiaro a Roma per la politica nazionale. Avete anche questa responsabilità, oltre a quella di portare Carlo Veneziale alla guida della Regione. La preoccupazione principale che dobbiamo avere è il lavoro; non ci accontentiamo dei risultati che pure sono arrivati, così come la sanità pubblica, servizio universale per tutti sul quale occorre concentrare gli sforzi e non sulle speculazioni private. Ci sono i valori dell’ambiente: non esiste un centrosinistra di governo che non sia convintamente ambientalista. Abbiamo lavorato per il Parco nazionale del Matese, un altro pezzo della nostra carta d’identità che si caratterizza per questi valori. Oltre alla credibilità, all’affidabilità, alla capacità di governare, noi non dobbiamo farci influenzare dai risultati politici.”

Gentiloni ha poi fatto riferimento alla situazione nazionale: “La fiera delle velleità ascoltata nell’ultima campagna elettorale si sta scolorendo, si attenua nel battibecco politico quotidiano. E’ la dura prova della realtà: il rischio di fare danni è notevole, la fatica di questi anni può essere messa in discussione, non possiamo permettercelo.”

Gentiloni ha citato la crisi siriana: “Come possiamo affrontare un situazione così delicata e difficile? Dobbiamo tenere fermi i principi fondamentali. Non ci rassegniamo a vedere bambini uccisi dai gas tossici da parte del dittatore siriano. Chi è indifferente rispetto a queste immagini non è un pacifista ma un indifferente e noi non siamo indifferenti.”

“La partita del 22 aprile è completamente diversa – ha detto ancora Gentiloni – sistema di gioco diverso, una coalizione quella che sostiene Carlo fatta di cinque liste che vuole aprire una pagina nuova per il governo del Molise. Una pagina che non vuole tornare all’antico, l’antico è il centrodestra che ha una vasta pagina di governo di questa regione, non dobbiamo farli tornare. Dobbiamo contrastare con chiarezza l’idea di un finto scontro bipolare che si svolgerebbe qui in Molise tra centrodestra e Movimento Cinque Stelle. Sono gli stessi che a Roma stanno facendo l’alleanza di governo. Ma come? A Roma fanno il governo insieme e qui fanno finta che ci sia uno scontro. Se voi cercate un’alternativa a queste forze, l’alternativa è nel centrosinistra di governo, nella nostra coalizione, nelle nostre liste nei nostri candidati e nella nostra unità. Questo deve spingerci a credere che questa partita la possiamo vincere. Non sto parlando vittorie improbabili – ha concluso Gentiloni tra gli applausi – non parlo di nessuna remuntada, c’è bisogno della convinzione della nostra credibilità e della nostra affidabilità, su questi basi possiamo ritrovarci con un risultato a sorpresa rispetto ai sondaggi, ma vi assicuro che se questo risultato ci sarà, si sentirà in maniera molto forte in tutta Italia.”

