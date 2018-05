Porto. Cede la pavimentazione del monumento “alla gente di mare”, area transennata

TERMOLI. Dopo lo smottamento della banchina di imbarco, continuano i problemi al porto di Termoli dove l’area del monumento dedicato ai caduti della gente di mare ha ceduto. Alcune mattonelle sono crollate e la zona è stata interdetta per motivi di sicurezza grazie all’ausilio di transenne. E’ stata anche emanata una ordinanza di interdizione. Lo smottamento potrebbe aver fatto affiorare un problema che persisteva da tempo considerando il vuoto che c’è sotto la pavimentazione. Adesso inizieranno le indagini da parte della Regione Molise che dovrà inviare un tecnico per effettuare i rilievi, risalire alle cause del cedimento e procedere al ripristino dei luoghi.

