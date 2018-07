Porte aperte al Castello D’Evoli di Castropignano per turisti e scolaresche

CASTROPIGNANO. Visite al castello D’Evoli, pubblicati gli orari di apertura per il periodo fino al 30 settembre. Tutte le domeniche fino al 30 settembre, dalle ore 10 alle ore 13. nel pomeriggio dalle ore 17 alle 19. Per il 16 agosto, medesimo orario. Le visite guidate su prenotazione: scolaresche accompagnate da almeno 1 insegnante per classe; gruppi di almeno 10 persone. Le visite su prenotazioni dovranno essere comunicate almeno 48 ore prima ai seguenti numeri: 0874/503132 (Comune di Castropignano); 3358072840 (responsabile sportello turistico).

L’amministrazione comunale fa sapere che sarà data successiva comunicazione circa l’orario di apertura degli eventuali eventi che si terranno presso il Castello D’Evoli.

