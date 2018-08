Ponti Verrino e Sente, al via le verifiche con ‘By bridge’

AGNONE. I ponti Verrino e Longo (Sente) sotto l’occhio dei tecnici dell’Anas e della Provincia che questa mattina, martedì 28 agosto, hanno effettuato le prime analisi sulle megastrutture viarie che collegano l’Alto Molise con l’Abruzzo e Agnone ed hinterland verso Isernia-Campobasso-Vasto. Viadotti che soffrono gli acciacchi dell’età, di una manutenzione poco vista, ma, che, oggi preoccupano soprattutto dopo le scosse telluriche di metà agosto e la caduta del ponte di Genova. Come per l’analisi degli altri viadotti anche per i due alto molisani è stata montata la piattaforma aerea “By-bridge” che consente la verifica a vista delle strutture sottostanti le campate ed i viadotti. I rapporti saranno stilati dopo le verifiche che impegneranno per alcuni giorni i manufatti. Ad assistere al sopralluogo anche l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Agnone, Tonino Scampamorte. A regolamentare il traffico viario, rallentato a causa del cantiere in corso, è stata la Polizia Stradale di Agnone.

