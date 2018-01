Polstrada chiude officina meccanica abusiva e sequestra attrezzatura

PETRELLA TIFERNINA. L’ennesima officina meccanica abusiva è stata scoperta dalla Polstrada a Petrella Tifernina dotata di tutte le attrezzature necessarie ma priva delle autorizzazioni utili all’esercizio dell’attività. Dopo i casi verificatisi in questi mesi nel capoluogo, la Polizia stradale individua un altro meccanico nell’esercizio della sua attività denunciata come abusiva perché non in regola. Allo stesso, infatti, sono state contestate le violazioni previste dalla Legge 122/1992 con il sequestro dei macchinari che saranno messe all’asta e il cui ricavato finirà nelle casse dell’Erario. Il locale è stato definitivamente chiuso con l’apposizione degli opportuni sigilli.

