Polpette avvelenate, aperte le indagini

PETACCIATO. La certezza che il cane morto nei giorni scorsi sia stato ucciso effettivamente da una polpetta avvelenata ancora non c’è. Saranno le indagini dei Carabinieri Forestali di Petacciato Marina guidati dal comandante Cosimo Zotti a fare luce sui presunto avvelenamento di due cani nel paese bassomolisano con uno dei due animali che purtroppo è morto. E mentre i carabinieri porteranno avanti la loro indagine, sul caso è voluto intervenire anche il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, che nei giorni scorsi si è interessato della vicenda che sta creando parecchia apprensione in paese. Le indagini vanno avanti e sono in attesa delle analisi che potranno dire con certezza cosa c’era nei bocconi killer. I militari intanto stanno cercando di risalire all’autore del tentativo di avvelenamento.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp