Polo scolastico, la valle del Fortore si risveglia

E’ notizia fritta e rifritta, quella che vorrebbe nella valle del Fortore un polo scolastico che contenesse i bambini che frequentano la scuola dell’obbligo, uniti in nome dell’esorcizzare lo spopolamento dell’area. Se ne parla da tempo, ma nessuno ha mai veramente voluto porre l’accento sul problema che, tutti uniti, si potrebbe risolvere con il fattivo aiuto della regione Molise. Fra gli altri comuni, ci ha pensato Gambatesa con la delibera di giunta n 78, che getta le fondamenta di un discorso davvero importante, ma lungo dal venir portato a termine.

Va detto che il prossimo anno sarà cruciale per il rinnovo di diversi consigli comunali appartenenti alla zona che vorrebbe vedere la costruzione di un polo scolastico che sarebbe salutare per la popolazione dei municipi della valle del Fortore e zone limitrofe, esclusa Riccia che non ha alcun interesse in merito, visto il numero dei suoi cittadini che supera l’intero quoziente proposto dai comuni che sono descritti nella delibera appena promulgata dal municipio di Gambatesa. Le prossime elezioni. Sono l’unica scusa per una tal deliberazione? Si fa sul serio, dopo tanti anni di detto/non detto? La popolazione che sta via via sparendo dalla valle del Fortore, avrà questo sia pur piccolo appiglio utile ad un valido e serio ripensamento a non emigrare?

