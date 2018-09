Polizia locale, a Campobasso arriva lo “street control”

CAMPOBASSO

Presto anche sulle auto della Polizia locale di Campobasso sarà installato lo “Street control”, un dispositivo in grado di svolgere diverse funzioni. Il sistema garantisce il potenziamento e l’ottimizzazione delle attività di vigilanza, consente di gestire la rilevazione delle sanzioni e di svolgere un controllo dinamico di tutto il territorio. Con lo Street control, strumento già in uso in altri comuni italiani, sarà possibile l’accertamento immediato, diffuso, sequenziale e dinamico delle infrazioni. Anche Palazzo San Giorgio ha deciso, quindi, di potenziare l’attività di contrasto della sosta irregolare, del fenomeno relativo all’assenza di copertura assicurativa e della mancata revisione.