Politiche, in Molise alle 19 affluenza al 56,48%

Alle 19 in Molise aveva votato il 56,48% degli aventi diritto. Affluenza maggiore in provincia di Campobasso, 56,48%, mentre in quella di Isernia si è fermata al 54,82. A Campobasso città hanno votato il 58,17%, mentre a Isernia il 52,68 e a Termoli il 55,50.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp