Politiche 2018. Di Pietro escluso: “Il Pd ancora una volta sublaterno a Berlusconi”

Immediata la reazione di Antonio Di Pietro, a seguito della sua esclusione dalle liste del Pd per le Politiche in Molise. In una sua dichiarazione all’Ansa, infatti, si sfoga senza mezzi termini gridando all’inciucio: ”Renzi e i suoi ascari preferiscono avere rapporti con un pregiudicato piuttosto che con un giustizialista: iI Pd molisano mi voleva, Roma no. Ecco la prova dell’accordo che già c’è tra Matteo e Silvio, il nuovo inciucio”.

La candidatura dell’ex pm molisano, proposta nelle settimane scorse dai vertici del Pd locale, non sembra aver trovato il benestare romano e Di Pietro non sembra accettare lo ‘smacco’ subìto e attacca: “Mi hanno usato come specchietto per le allodole. Il Pd locale sinceramente mi voleva, quindi mi pare che Renzi non umili solo la minoranza di Orlando, ma anche i suoi stessi renziani. Il veto sul mio nome c’era da tempo, evidentemente, era meglio se me lo dicevano prima, io mi ero solo messo al servizio del mio Molise, ma certo gli inciuci non li avrei mai votati. Quindi – chiude l’ex pm – anche in questo caso il Pd si dimostra subalterno a Berlusconi”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp