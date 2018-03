Polemica in Leu, Formichelli: “Non sono candidata”. Gissi: “Non è in lista”

Una polemica si è scatenata nella giornata di ieri in Liberi e Uguali. “Ho appreso da terzi – ha affermato Rita For- michelli – di essere candidata nella coalizione con Veneziale governatore. Ho verificato che questa notizia è vera ma si tratta di una candidatura contro la mia volontà. Avevo dato la mia adesione ma ho immediatamente ritirato la mia candidatura per motivi personali e ho avuto certezza, nella serata di ieri, da Danilo Leva che i moduli sarebbero stati annullati. Nonostante questo, senza neanche avere l’educazione di avvisarmi, hanno utilizzato i miei moduli. Non sono candidata e non intendo prestare il mio nome ad una classe dirigente che non ha rispetto della volontà delle persone. Un altro gesto di brutta politica perpetrato a mio danno. Invito immediatamente a chi si è reso autore di tutto questo a ritirare ufficialmente la mia candidatura ed a porre in essere gli atti amministrativi dovuti. Lascio ai cittadini molisani il giudizio, a me resta soprattutto l’ama- rezza di essere stata considerata una persona disposta a vendere i propri valori per un probabile seggio in consiglio regionale. Aspetto atti ufficiali. Continuerò ad esercitare il ruolo di consigliere comunale cercando di essere all’altezza di rappresentare i cittadini che mi hanno dato fiducia”.

Immediata la replica del partito. “Vorrei precisare – ha scritto in una nota Matteo Gissi, delegato presentatore Lista Liberi e Uguali per il Molise – che nella lista che abbiamo depositato in Tribunale non compare il nominativo di Rita Formichelli che, pertanto, non è candidata con la lista di Liberi e Uguali per il Molise. Invito l’avvocato Formichelli a non far circolare notizie prive di qualsiasi tipo di riscontro che ledono l’immagine dell’intero movimento. Preciso, comunque, che nella data in cui l’Avvocato Formichelli ha firmato l’accettazione, che poi ha ritirato, era già ufficiale la candidatura a Presidente di Carlo Veneziale della quale era quindi perfettamente a conoscenza. Quindi, non c’è nessun caso mediatico da montare, ne tantomeno alcun tipo di stupore. Tanti auguri ai candidati di Liberi e Uguali per il Molise”.