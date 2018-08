Pneumatici, i molisani dietro la lavagna per le irregolarità

Non ci sono notizie positive per gli automobilisti molisani, che anzi vengono riconosciuti tra i più “indisciplinati” d’Italia quando si attenzionano le gomme delle vetture: è questa la sintesi che arriva dall’ultima indagine condotta a livello nazionale sulla sicurezza stradale.

Ne avevamo parlato qualche settimana fa, all’avvio della campagna di controlli da parte della Polizia Stradale: il Molise e le sue tratte stradali sono state sotto i riflettori della quindicesima edizione dell’iniziativa Vacanze Sicure, promossa da Assogomma e Federpneus e realizzata come detto dagli agenti del Servizio Polizia Stradale, che mira a valutare lo stato di salute delle gomme delle auto degli italiani attraverso controlli specifici sul territorio nazionale. E il quadro che emerge è preoccupante, per il Paese e in particolare per la nostra regione.

Partiamo dalle note positive. Negli ultimi anni qualche passo in avanti è stato compiuto, soprattutto dal punto di vista della consapevolezza da parte degli automobilisti, che ora guardano con attenzione maggiore alle condizioni delle gomme che montano sulle proprie vetture; e il Web ha aiutato e agevolato ulteriormente questa maturazione, con la diffusione di eCommerce come www.euroimportpneumatici.com che hanno reso più semplice l’acquisto di pneumatici di tutte le marche, da Bridgestone a Pirelli e Michelin.

I problemi con le gomme. Eppure, gli errori commessi sono ancora tanti, anzi troppi: l’analisi delle indagini della Polstrada sulle vetture offrono dati in costante peggioramento complessivo, con circa il 25 per cento di casi di “non conformità“. Vale a dire che in Italia circola almeno una macchina su quattro che presenta qualche “problema” che riguarda le gomme, un elemento che va tutto a discapito della sicurezza stradale, visto che montare pneumatici in perfetta efficienza è una condizione fondamentale per la sicurezza e la serenità del trasporto.

Record negativi in Molise. Uno dei fattori che viene evidenziato come maggiormente critico è lo stato di usura delle gomme: il Codice della Strada italiano e le normative europee stabiliscono che il battistrada non deve mai essere al di sotto dello spessore di 1,6 mm, ritenuto il “minimo” per garantire un corretto comportamento della ruota (in termini anche di aderenza e di risposta alle sollecitazioni dell’auto, soprattutto in frenata). Ebbene, in Molise sono state rilevate quasi un 20 per cento di automobili con pneumatici lisci, con un picco del 27,28 per cento riscontrato nella provincia di Campobasso, che rappresenta il dato peggiore di tutta Italia (dove invece la media di gomme lisce è al di sotto del 9 per cento, comunque piuttosto elevata e in crescita rispetto all’ultima rilevazione, quando si fermava al 5 per cento).

Comportamenti sbagliati e pericolosi. Il Molise viene bocciato anche per altri aspetti legati ai comportamenti relativi alle gomme: molto alto anche il dato degli pneumatici non omogenei (ovvero auto su cui si trovano pneumatici di marche o modelli diversi sullo stesso asse oppure con 2 pneumatici invernali e 2 estivi), che in Italia arriva al 4,67 per cento mentre in regione sale al 6,73 per cento (ma in questo caso il record negativo è dell’Abruzzo, con l’8,13 per cento di rilevazioni), mentre tra gli altri errori commessi ci sono l’utilizzo di gomme invernali in periodo estivo e l’impiego di pneumatici che presentano danneggiamenti visibili ad occhio nudo. Tutte abitudini da correggere e che mettono a rischio la sicurezza non solo del guidatore, ma di tutti coloro che viaggiano sulle strade (del Molise e non solo).

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp