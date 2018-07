Piste ciclabili a Campobasso e Isernia, numeri sconcertanti

CAMPOBASSO. Appaiono davvero sconcertanti i dati sulle piste ciclabili nei due capoluogo delle province molisane. Lo confermano i dati del Centro Studi del Gruppo Continental (su base Istat) per la nostra regione che, tra il 2011 e il 2016, ha visto ulteriormente ridotta la già esigua disponibilità di piste dedicate alla mobilità su due ruote, che è passata dagli appena 6,5 km a 3 km, con un calo del 53,8%. Un dato in controtendenza rispetto a quello nazionale.

In Italia infatti, dal 2011 al 2016, la lunghezza delle piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia è passata

da 3.592,2 km a 4.370,1 km, con un aumento del 21,7%. Le regioni in cui ci sono più piste ciclabili sono Emilia Romagna (1.285,8 km), Lombardia (707,6 km) e Veneto (538,9 km). Le regioni in cui le piste ciclabili sono cresciute

di più tra il 2011 e il 2016 sono la Sardegna (+301,5%), la Sicilia (+91%) e la Basilicata (+73,1%). E’ evidente sia l’assenza di cultura politica (e amministrativa) da parte degli amministratori locali per favorire modalità di mobilità

alternative e meno inquinanti rispetto all’uso dei mezzi a motore, oltre a quella ambientale e alla cura del benessere da parte della popolazione locale. E’ chiaro che all’aumento delle piste ciclabili a disposizione degli utenti, però, deve andare di passo con una maggior tutela per i ciclisti. Nell’ecosistema stradale, infatti, i ciclisti, che siano su una pista ciclabile o sulla normale carreggiata, sono una categoria di utenti particolarmente vulnerabile a cui va garantita la massima sicurezza ed a cui va riconosciuto il merito di limitare la produzione di sostanze inquinanti.

