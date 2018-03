Piscina comunale, pronto il nuovo bando

Isernia, passo in avanti verso la pubblicazione del nuovo bando relativo all’affidamento in concessione della gestione del complesso natatorio comunale in località Le Piane, comprensivo della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento sismico, igienico-funzionale mediante finanza di progetto. Il Comune di Isernia ha infatti approvato gli atti di gara e affidato ad un’apposita società la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Passaggio, quest’ultimo, necessario in base alla normativa vigente insieme alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che all’Albo pretorio dell’ente municipale.

I dettagli del nuovo bando saranno noti al momento della pubblicazione, ma alcune novità, rispetto a quello precedente, si evincono anche dalla determina di approvazione del bando e del disciplinare di gara, pubblicata all’Albo pretorio on line di palazzo San Francesco. Il bando precedente, il cui termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato al 13 settembre, non aveva visto pervenire domande. Sicché si è proceduto a rimodulare alcuni elaborati del progetto di fattibilità, senza alterare il contenuto tecnico dello stesso né tantomeno l’importo economico complessivo, che ammonta a circa 1 milione e 194mila euro. Ciò che cambia è la durata della concessione per la gestione della piscina alla ditta che se l’aggiudicherà, che nel primo bando era stata fissata in 20 anni. Ora, invece, “la durata della concessione – si legge nella determina municipale – è stata prevista per un massimo di anni 25, pari a mesi 300, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Tale durata è oggetto di offerta economica da esprimere in mesi di riduzione, da parte del concorrente, sulla base delle proprie valutazioni tecnico – economiche”.

Pur aumentando la durata della concessione, resta poi invariato il canone complessivo che la società dovrà versare al Comune. In precedenza era fissato in 6mila euro mensili per 20 anni, ossia in tutto 120mila euro. Ora “Il canone annuo che il concessionario è tenuto a corrispondere in favore del Comune di Isernia, a partire dal 6^ anno di concessione e per l’intera durata della stessa, posto a base di gara con offerta in rialzo, è pari ad euro 6.000, e comunque non inferiore a euro 120.000 per l’intera durata della concessione”. Quindi stessa cifra, ma spalmata su un numero maggiore di anni.

