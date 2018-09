Pirata della strada distrugge auto in sosta e scappa via

Grave episodio di inciviltà e delinquenza l’altra notte lungo via Giovanni XXIII a Isernia. Un’auto pirata, probabilmente guidata da qualcuno che non era in sé, ha investito e semidistrutto una macchina parcheggiata regolarmente sotto uno dei palazzi della stessa strada.

Dopo il botto tra le due auto, che ha svegliato diversi abitanti della zona, il pirata della strada è fuggito via senza fermarsi, con la sua macchina danneggiata e senza interessarsi di chi fosse l’auto distrutta.

Ieri numerosi post su Facebook di tanta gente che abita in via Giovanni XXIII e che ha segnalato quanto accaduto nella notte. Forse una traccia lasciata sul posto potrà aiutare gli investigatori a risalire al responsabile del fattaccio di cronaca. Infatti il pirata della strada ha perso, nell’urto, il copricerchi di una ruota della sua auto.