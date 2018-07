Piovono calcinacci da un cornicione a via Mazzini, intervengono i Vigili del Fuoco

CAMPOBASSO. I Vigili del fuoco sono intervenuti un quarto d’ora fa circa (ore 21,15) per mettere in sicurezza un tratto di via Mazzini interessato dal distaccamento di alcuni calcinacci da un cornicione di uno dei palazzi che costeggiano la strada. Il tempestivo intervento dei caschi rossi ha infatti evitato che qualche passante potesse ferirsi gravemente. Sul posto anche la Polizia Municipale che ha provveduto a regolare il traffico lungo la centralissima via, sempre molto trafficata, e che a seguito dell’intervento di messa in sicurezza ha subito rallentamenti.

