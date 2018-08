Piomba a tutta velocità su auto in sosta e sfonda saracinesca di un’edicola, giovane si dà alla fuga

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

VENAFRO. Una folle corsa che sarebbe potuta finire in tragedia, quella di questa mattina in pieno centro a Venafro. Erano appena le 4, quando un’auto, guidata da un giovane del posto e forse in stato confusionale, ha prima impattato su alcune macchine in sosta lungo via Vittorio Emanuele e poi ha sfondato, dopo aver perso il controllo dell’utilitaria – probabilmente a causa dell’eccessiva velocità – la saracinesca di un’edicola in via Colonia Giulia. Non contento l’uomo alla guida dell’auto ha ripreso la folle corsa andando a tamponare un fuoristrada, che stava proseguendo lungo via Campania, per poi scappare. Immediata la chiamata al 112 da parte dell’uomo alla guida del fuoristrada e il successivo arrivo dell’Aliquota Radio Mobile che ha intercettato l’auto impazzita. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo danni a cose. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Venafro. I mezzi sono stati rimossi dagli operatori del Soccorso Stradale.

Rex

