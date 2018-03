Pioggia e vento forte, in Molise è allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico

É mutata radicalmente la situazione meteorologica in Molise, in particolare in queste ultime ore, con pioggia e vento forte che stanno imperversando su buona parte della regione. A tal proposito, la Protezione Civile del Molise ha diffuso un’allerta ‘gialla’ per criticità idrogeologica.

Secondo gli esperti, il maltempo si concentrerà soprattutto nel Molise centrale e occidentale con precipitazioni piovose intense.

Intanto, arrivano ulteriori conferme sul brusco calo delle temperature, già a partire dalla serata di oggi, derivante dall’ultimo colpo di coda dell’inverno che potrebbe interessare anche il Molise con possibili nevicate, anche a quote basse, tra il 21 e il 23 marzo.

