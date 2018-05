Rimborsi Iacp, assoluzione per l’ex commissario Lepore

Rimborsi Iacp: assoluzione, con la formula più ampia (‘perché il fatto non sussiste’) nei confronti di Pierluigi Lepore, finito sul banco degli imputati con le gravi accuse di peculato, falso e truffa. La sentenza è stata letta nel primo pomeriggio di ieri al termine della camera di consiglio. Il Tribunale, presieduto dal giudice Roberta d’Onofrio, ha recepito le argomentazioni difensive dell’avvocato di Pierluigi Lepore, il penalista Gianfederico Cecanese. Quest’ultimo, punto dopo punto, durante la sua arringa, ha smontato le ipotesi accusatorie mosse nei confronti del suo assistito. Il pubblico Ministero, dott. Gallucci, invece al termine della sua requisitoria, aveva chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione. Al termine della camera di consiglio, come detto, il verdetto di assoluzione per l’ex commissario straordinario dell’Istituto autonomo case popolari. Lepore, come detto, era stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale del capoluogo per i reati di peculato, falso e truffa. La vicenda relativa al periodo durante il quale Lepore era commissario dell’Istituto Case Popolari, si riferiva in particolare all’utilizzo dell’auto di servizio e ai rimborsi per le trasferte. Da qui il processo e una serie di udienze; processo che, come detto, si è concluso nel pomeriggio di ieri con l’assoluzione.