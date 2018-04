Pienone per Salvini a Isernia: “Governo? Se serve scendo in campo direttamente”

ISERNIA. Pronto ad andare fino in fondo pur di assicurare un governo all’Italia, anche scendendo in campo direttamente. Lo ha annunciato questa sera, da piazza Celestino V ad Isernia, il leader della Lega Matteo Salvini. Attorniato da supporter e simpatizzanti, che lo hanno trattenuto a lungo per gli immancabili selfie, ‘il capitano’ non si è sottratto a saluti e strette di mano, e neppure alle domande dei giornalisti. Furor di popolo per il leader della Lega, dunque, ‘braccato’ anche dal giornalista Enrico Lucci, ex delle Iene e conduttore di ‘Nemo – Nessuno escluso’. E tutti gli interrogativi si sono incentrati sulla questione ‘Governo’. A partire dalle dichiarazioni di Luigi Di Maio che, come riportato dall’Ansa, oggi ha ribadito la disponibilità a firmare un contratto con Matteo Salvini a formare un governo, col Movimento disposto ad accettare che il governo firmato con Salvini fosse sostenuto da Fi e Fdi, ma sempre sul presupposto di un’interlocuzione Di Maio-Salvini. E nessuna disponibilità a sedersi a un tavolo con tre forze politiche (Di Maio, Salvini, Berlusconi e Meloni) per concordare un programma di governo. Dichiarazioni alle quali il capo politico della Lega, incalzato dai cronisti, ha risposto: “Posso solo dire che, come Lega, stiamo facendo di tutto per dialogare con tutti pur di dare un governo agli italiani”.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp