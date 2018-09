Picchiato e rapinato del Rolex in pieno centro, la Polizia sulle tracce dei colpevoli

CAMPOBASSO

Picchiato a sangue da due persone e rapinato nel cuore della notte in pieno centro a Campobasso. Accadeva alla fine del mese di agosto e a farne le spese è stato un ragazzo colpevole solo di aspettare un’amica che terminasse il turno di lavoro per accompagnarla a casa. L’episodio ha destato scalpore per la sua efferatezza e per la difficoltà nel trovare i colpevoli. Ma la Polizia di Stato non ha mai smesso di cercarli tant’è che nella giornata di oggi, giovedì 20 settembre, gli agenti della Squadra Mobile potrebbero aver imboccato la pista giusta. E’ stata eseguita una perquisizione domiciliare a carico di un ragazzo di Campobasso che vive coi genitori e che nel tardo pomeriggio ha ricevuto la visita dei poliziotti. Alla verifica ha assistito anche l’avvocato di fiducia Silvio Tolesino il quale tiene a precisare che comunque la perquisizione in questione ha avuto esito negativo. Nella notte del 21 agosto scorso la vittima aveva parcheggiato l’auto in via Veneto e per alcuni minuti si è trattenuto con l’amica nell’abitacolo. Non poteva sapere che di lì a poco gli sarebbe stato teso un feroce agguato, due persone col volto coperto e vestiti di nero lo hanno picchiato riuscendo a sfilargli il rolex da ottomila euro. Poi hanno cercato, ma senza riuscirci di impossessarsi e fuggire con l’auto della vittima.