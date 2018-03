Picchiata dal marito rompe il silenzio e lo denuncia, arrestato 42enne

TERMOLI. Un silenzio prolungato che si spezza e che porta alla luce l’ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche. È successo a Termoli, dove una donna dopo aver tenuto nascoste le violenze di cui era vittima si è fatta coraggio e si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare il marito violento. Ed è così che per D.A.R., 42 enne del luogo, nella mattinata di ieri sono scattate le manette ai polsi. Le indagini sono partite alcuni giorno or sono, a seguito di interventi della squadra volante del Commissariato P.S. di Termoli, ai quali è seguita la denuncia della donna. Immediato e proficuo lo sviluppo investigativo degli Agenti che hanno ricostruito i fatti e riferito all’ Autorità Giudiziaria. Una ricostruzione che ha fatto emergere un quadro domestico tutt’altro che semplice, visto che il 42enne era attualmente sottoposto alla misura cautelare non detentiva della detenzione domiciliare per altra tipologia di reato. Pertanto il suo comportamento tra le mura domestiche era del tutto incompatibile allo status a cui era sottoposto, tanto da spingere la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ad emettere un’apposita ordinanza di aggravamento della misura restrittiva, un provvedimento che di fatto sostituiva quella cautelare infra muraria con la detenzione in carcere. Il provvedimento è stato poi notificato ed eseguito, come scritto, dal personale del Commissariato di P.S. Al termine degli adempimenti di rito, D.A.R. è stato come da prassi tradotto presso la Casa Circondariale e di reclusione di Larino, a disposizione dell’A.G. competente. La Polizia di Stato continuerà anche per il futuro a tenere alta l’attività di vigilanza e repressione nei confronti dei reati che avvengono nell’ambito familiare. Nel caso di specie l‘attività degli uomini del Commissariato di P.S. di Termoli ha permesso di assicurare alla giustizia una persona socialmente pericolosa, che non ha mostrato segni di ravvedimento della propria condotta antigiuridica.