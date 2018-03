Picchiano poliziotti e carabinieri intervenuti per sedare una rissa, arrestati due fratelli

Nel pomeriggio odierno personale del Commissariato di Polizia di Stato di Termoli, con l’ausilio di personale dell’Arma dei Carabinieri, ha tratto in arresto due fratelli del posto, D.G.G. di anni 22 e D.G.L. di anni 19, per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale., violenza e minaccia a pubblico ufficiale., lesioni personali e danneggiamento, il tutto in concorso.

A seguito di intervento per lite familiare, i due fratelli hanno iniziato ad offendere e minacciare il personale intervenuto, per poi scagliarsi contro di loro colpendoli in varie parti del corpo.

Tale atteggiamento provocatorio e di sfida è proseguito anche all’interno degli uffici del Commissariato, ove i due, in stato di alterazione psico-fisica, hanno continuato con pesanti minacce verso il personale di Polizia e Carabinieri; nella circostanza è stato anche mandato in frantumi il vetro di una bacheca.

A seguito delle aggressioni subite, il personale operante è stato refertato dal servizio 118 con prognosi dai due agli otto giorni.

Al termine degli adempimenti di rito, D.G.G. e D.G.L. sono stati tradotti presso la Casa Circondariale e di reclusione di Larino, a disposizione dell’A.G. competente.

