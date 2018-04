Piazza Savoia sarà intitolata ai due giudici eroi Falcone e Borsellino

CAMPOBASSO. Anche Campobasso avrà una piazza intitolata ai giudici Falcone e Borsellino. L’Amministrazione comunale ha scelto l’area antistante l’ex Hotel Roxy, già nota come Piazza Savoia, per ribattezzarla ‘Piazza Falcone e Borsellino’. Sicuramente un doveroso riconoscimento nei confronti dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia.

“Vorrei ringraziare – le parole della presidente della Commissione Cultura e Toponomastica del Comune, Giovanna Viola – l’Associazione Talenti e Artisti Molisani per aver avanzato la proposta, ringrazio il sindaco per averla fatta propria individuando l’area di Piazza Savoia e i tanti colleghi che hanno voluto sottoscrivere la proposta.

Intitolare un’area della Città alle figure di Falcone e Borsellino, è un atto sentito e partecipato da ogni cittadino Italiano: ora anche la città di Campobasso ha un luogo di ricordo, che faccia anche da monito per le nuove generazioni. Il percorso – continua Viola – che ha portato all’intitolazione è stato piuttosto impegnativo: eravamo tutti d’accordo sul voler dedicare uno spazio ai due giudici, ma individuare il luogo giusto ha richiesto grandi approfondimenti e confronti a conclusione dei quali la scelta è ricaduta su una delle piazze più belle e centrali della città che porta il nome dei Savoia che i Cittadini di Campobasso possono ritrovare in altri luoghi simbolo, come il nostro Teatro il più importante del Molise. Mi auguro – conclude Giovanna Viola – che questa intitolazione sia anche da sprono per la nuova Giunta Regionale, affinché valuti la possibilità di apportare delle migliorie in quella Piazza che è il bigliettino da visita della Città capoluogo di Regione”. Ancora non è stata resa nota la data in cui si terrà la cerimonia di intitolazione della Piazza.

Per quel che concerne invece l’inaugurazione del murale che ricoprirà il muro che costeggia la Facoltà di Giurisprudenza dedicato sempre ai due giudici, una data c’è e sarà presumibilmente il 23 maggio prossimo. L’opera è stata voluta fortemente dal presidente dell’associazione ‘Talenti e Artisti Molisani’, Michele Falcione e che ha trovato subito il benestare dell’Unimol e della stessa Amministrazione cittadina.

