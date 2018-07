Piazza Prefettura strapiena per ‘Tentazioni da Eden’ (FOTO)

CAMPOBASSO. Grande successo per l’evento ‘Tentazione da Eden’ tenutosi ieri, giovedì 5 luglio, in Piazza Prefettura organizzato da Eden Group in collaborazione con ‘Il Quotidiano del Molise’. Il primo Museo del Gusto ha preso vita, per la prima volta, in centro città a celebrazione del connubio sapore e tradizione. Tredici diverse pietanze, ispirate alle tredici ‘macchine volanti’ del Di Zinno, impiattate a regola d’arte da chef di altissimo livello e realizzate con prodotti rigorosamente made in Molise. Chi ha preso parte all’evento sicuramente non ha avuto modo di annoiarsi tra degustazioni, show cooking, musica e l’informazione del ‘Quotidiano’ che ha comunicato questo festival del gusto attraverso i canali social e online rendendo partecipi anche coloro che non hanno potuto prendervi parte.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA DELL’EVENTO



Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp