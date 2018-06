Piazza Prefettura, bandiera ‘ungherese’ per la Festa del 2 giugno: scatta l’ironia sul web

La disposizione dei colori è quella del tricolore italiano: verde, bianco e rosso. Non in verticale ma disposti in orizzontale; e a più di qualcuno non è sfuggito il modo in cui è stata posizionata, nel giorno della Festa della Repubblica, la bandiera italiana sul balcone della Prefettura del capoluogo di regione. Diverse le persone che hanno pensato che quella fosse, per come è stata esposta, in orizzontale, la bandiera dell’Ungheria. E qualcuno ha anche ironizzato sul web. Del resto, disposta in quel modo, se fosse stata messa al contrario, la bandiera sul balcone avrebbe rappresentato in pieno lo stato ungherese.

