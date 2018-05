Piazza Prefettura, ancora barriere anti-van all’ingresso di Via Marconi

CAMPOBASSO. Continuano a giungere segnalazioni riguardanti la “serrata” di Piazza Pepe. In occasione delle elezioni regionali del 22 aprile scorso, Piazza Prefettura ha ospitato i comizi di chiusura di campagna elettorale dei big della politica nazionale e, in occasione dei quali, sono state messe in atto imponenti misure di sicurezza ed un grande dispiegamento di forze dell’ordine al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni. E inoltre, nella piazza che ospita la Cattedrale, sono state apposte, all’ingresso da Via Marconi, delle fioriere per chiudere al passaggio delle auto. Tuttavia, a distanza di più di dieci giorni i cittadini non riescono a comprendere il motivo per il quale le barriere anti-van siano ancora li, impedendo il passaggio di qualsiasi automezzo, compresi quelli di emergenza come Polizia, Carabinieri e ambulanze del 118.

La questione, dunque, si riaccende dopo essere stata al centro delle polemiche già lo scorso anno. A seguito dell’attentato sulle Ramblas di Barcellona, con l’ordinanza 191 del 23 agosto 2017 l’intera Piazza Prefettura veniva chiusa al traffico. Già in quell’occasione i commercianti e gli abitanti della zona, fecero sentire la loro voce dal momento che le misure antiterrorismo rappresenterebbero un deterrente per gli eventuali acquisti dei campobassani.

P.G.

