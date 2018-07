Piazza Falcone e Borsellino, quasi ultimati i lavori

CAMPOBASSO. Sono iniziati ieri mattina i lavori per la riqualificazione ed il cambio intitolazione di Piazza Savoia. Dopo i malumori e qualche no dei mesi scorsi, il Consiglio comunale ha deciso. La piazza davanti l’ingresso di Villa De Capoa sarà dedicata ai giudici, vittime di mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I lavori, che dovrebbero durare qualche giorno, andranno ad abbellire l’aiuola al centro della Piazza, con alberi, siepi ed una bilancia, rappresentazione della giustizia. Il lavoro, per il cambio di intitolazione, è stato voluto, in modo sinergico, dagli assessorati all’Urbanistica, guidato da Bibiana Chierchia, alle Politiche Sociali, con Alessandra Salvatore, e all’Ambiente con Stefano Ramundo. L’inaugurazione dovrebbe esserci giovedì 19 luglio, anniversario dell’attentato mafioso in Via D’Amelio, in cui morì il giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta. Il giudice Giovanni Falcone fu assassinato 2 mesi prima, nella strage di Capaci, il 23 maggio 1992, in cui persero la vita anche la moglie, Francesca Morvillo, e tre uomini della scorta.

“Stiamo aspettando l’ok definitivo da parte della Prefettura per il cambio della toponomastica – le parole dell’assessore all’Urbanistica, Bibiana Chierchia.

Quando una piazza ha già un nome, la Prefettura, a sua volta, deve chiedere il parere alla Sovrintendenza – ha aggiunto la Chierchia. Siamo quindi tutti in attesa per comunicare l’ufficialità del giorno in cui potremmo inaugurare Piazza Falcone e Borsellino, che – ha aggiunto l’assessore – porterà in basso anche il nome ‘già Piazza Savoia’. Una piazza che arricchirà la nostra città” – ha concluso la Chierchia.

