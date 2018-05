Piano sicurezza Corpus Domini, il Comune si affida ad un esperto

CAMPOBASSO. L’amministrazione comunale, individuate le aree pubbliche per l’edizione fieristica 2018, ha affidato all’ingegnere romano Gianfranco Angeli il compito di gestire ed attuare i piani di sicurezza necessari in vista del Corpus Domini. Dal comune, vista la “massiccia presenza di abusivi in alcune zone specifiche” fanno sapere attraverso delibera di giunta che nei luoghi in questione, come opera di contrasto, si terranno anzitutto “manifestazioni con la collaborazione di associazioni”. In particolare, focus sull’area del Vecchio Romagnoli, su piazza Vittorio Emanuele, Via Gazzani, Via Trivisonno, via Verdone e piazza Savoia.

L’obiettivo, dichiarato, mira allo svolgimento della festività con livelli di sicurezza e organizzazione ai massimi livelli, partendo anche da provvedimenti già attuati negli anni passati: numero massiccio di forze dell’ordine e vigili urbani, vietato parcheggiare a partire dal 28 maggio nell’area dell’ex Romagnoli, servizi igienici di corso Bucci aperti full time dal 31 maggio al 3 giugno. Potenziato anche il servizio Sea, chiamato ad un supplemento di lavoro non indifferente per garantire la pulizia delle strade del capoluogo.

