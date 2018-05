PEU, il Comune di Ripabottoni ricorre al Consiglio di Stato

Dopo la sentenza del TAR n.46/2018 che vede negare i finanziamenti di alcuni PEU di classe A e A Bis al Comune di Ripabottoni, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di impugnare l’atto che rigettava il ricorso del Comune nei confronti della Regione Molise.

Dopo il ricorso n.122/2016 proposto dal Sindaco pro-tempore Orazio Civetta e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza nei confronti della Regione Molise, avverso la delibera n.709 del 23.12.2014, dove dopo una rimodulazione dei PEU e PES nella graduatoria dell’atto regionale venivano esclusi ancora molti interventi pubblici e privati di classe A e A Bis, l’Amministrazione Comunale con atto di giunta n.27 del 20.04.2018 incarica lo Studio Ruta ad appellarsi innanzi al Consiglio di Stato al fine di riottenere le ragioni dell’Ente e riottenere il finanziamento per la ricostruzione.

Il Sindaco: Ci tengo a precisare che al di fuori delle appartenenze politiche venga riconosciuto un diritto a tutti coloro che ad oggi si vedono negato il finanziamento per opere da eseguire sulle abitazioni inserite nei PEU di classe A e A Bis di ogni singolo cittadino, parliamo di PEU pubblici e privati, non nascondo che è stato per questa Amministrazione un sacrificio impegnare capitoli di bilancio per coprire questi costi che si aggirano intorno a 26.000,00 euro solo per quest’ultimo passaggio, impegnando parte dell’avanzo di amministrazione 2017. Resto comunque fiducioso che venga data la possibilità a tutti di ricostruire la propria abitazione e che ad oggi risultano fuori programmazione.

