Petrella, inaugurazione della vasca con scultura di San Giorgio

PETRELLA TIFERNINA. Ieri, domenica 29 luglio 2018, a Petrella Tifernina, dopo dei lavori di rifacimento, è stata inaugurata la vasca ornamentale della piazza centrale del paese e al centro, su di una roccia imponente, è stata posizionata una scultura in pietra raffigurante San Giorgio a cavallo che uccide il drago.

“L’intento è stato quello di mettere al centro del paese, quindi nella piazza principale, due elementi importanti e rappresentativi di Petrella – spiega il sindaco, Alessandro Amoroso – la pietra, che ricorda le note maestranze di scalpellini di Petrella, ed un elemento, che sarebbe dovuto essere del tutto particolare, che riconducesse alla bellissima Chiesa di San Giorgio Martire, già potenza della bellezza Expo 2015, che svetta al centro del nostro borgo medioevale e, per questo, – conclude il sindaco – ci siamo affidati al sapere dell’architetto Franco Valente, scrittore del libro le Pietre Parlanti – San Giorgio di Petrella Tifernina , cittadino onorario di Petrella”

L’architetto Valente, intervenuto durante la cerimonia, ha detto: “E’ stata una intelligente proposta quella del sindaco, e per questo da me condivisa immediatamente. Il San Giorgio rappresentato, in prima battuta può sembrare un’opera moderna, un Picasso per esempio. Invece, – ha continuato – è la riproduzione del primo ed unico San Giorgio su pietra, scolpito più di mille anni fa’ , da tale Alferid, custodito proprio nella basilica di San Giorgio Martire di Petrella Tifernina. Un tesoro.”

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp