Periodo estivo, torna anche in Molise il servizio “Farmacia in viaggio”

Per tutto il periodo estivo i farmacisti offriranno consulenze personalizzate per pianificare e trascorrere viaggi e vacanze con consapevolezza e in completa sicurezza, a seconda della meta, dell’itinerario pianificato e del tipo di viaggiatore. “Le farmacie specializzate sono da sempre in prima linea nell’informazione sanitaria e nella prevenzione.

– spiega Santo Barreca, esponente della rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori – Anche in viaggio, informazioni aggiornate e suggerimenti mirati possono fare la differenza. Un esempio su tutti: non serve mettere in valigia tanti medicinali “per precauzione”, ma è molto meglio portare con sé pochi farmaci, che siano adeguati alle proprie esigenze e al paese di destinazione.” Il servizio Farmacia in viaggio offre proprio questo: informazioni pratiche

su quali sono i rischi maggiori quando si viaggia e sulle precauzioni da seguire, sulle norme igieniche consigliate, su cosa mangiare, sui farmaci e i prodotti salva-vacanza”. Oltre al consiglio del farmacista, chi visiterà le farmacie specializzate riceverà dei manualetti informativi sulla sicurezza in viaggio. Disponibili anche vademecum dedicati a categorie che meritano speciali attenzioni: donne in gravidanza e in allattamento, neonati e bambini, anziani, lavoratori all’estero, viaggiatori fuori dalle rotte turistiche e VFRs (persone che vanno in visita a parenti ed amici) che si recano in zone endemiche. Le Farmacie aderenti all’iniziativa in Molise sono: Farmacia Caradonio – Piazza Dei Frentani, 17 – Larino; Farmacia Labrozzi – Via Pietravalle, 42 – Petacciato; Farmacia Marino – Corso Nazionale,

21 – Termoli; Farmacia San Lazzaro – Via G. Tedeschi, 39/43 – Isernia.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp