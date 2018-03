Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, conducente al Pronto soccorso

MONTERODUNI. Si è verificato pochi minuti fa (ore 17.50), all’altezza del bivio per Sant’Eusanio, un incidente le cui conseguenze non sembrano essere gravi. Un uomo a bordo di una Toyota ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, mentre era in viaggio verso Roma. Allertato il 118, è stato trasportato al Pronto soccorso di Isernia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Venafro e Montaquila per effettuare gli accertamenti del caso e stabilire la dinamica dell’incidente. Il soccorso Aci di Roccaravindola ha provveduto al recupero dell’auto.

