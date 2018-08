Perde il controllo del tir e si schianta contro le barriere

Un tir si è ribaltato sulla SS158 Valle del Volturno al bivio di Montaquila. L’autista stava percorrendo la statale quando in un tratto in curva, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo pesante schiantandosi contro le barriere e uscendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per soccorrere l’uomo rimasto ferito.

