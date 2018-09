Perché la mezza età può essere la parte migliore della nostra vita

Se ci chiedessero quale parte della nostra vita potrebbe essere la migliore, risponderemmo la giovinezza senza pensieri o la vecchiaia con un buon fondo pensione. In realtà, per molte persone è invece la mezza età ad essere il periodo migliore.

La scrittrice e reverenda Lydia Sohn ha deciso di intervistare i membri più anziani della sua congregazione religiosa, curiosa di sapere le loro prospettive di vita nel momento in cui ne avevano percorso già gran parte.

Nei risultati della sua ricerca (disponibili sul suo blog su Medium), la Sohn cita un concetto chiamato “La curva ad U della vita”, un’idea popolare sin dal 2010 e diventata virale tramite un articolo apparso sull’Economist.

Questo concetto sostiene che le persone, statisticamente, sono più felici verso i settanta anni, mentre vivono il loro periodo di depressione maggiore tra la fine dei venti anni e i 46, circa.Periodo, quest’ultimo, definito “La miseria della Mezza età” a causa di tutte le ansie e responsabilità dovute a lavoro, denaro e famiglia che tendono ad accumularsi in questo periodo. In realtà, scrive la Sohn, in generale alla domanda rivolta su quale fosse il più felice periodo della loro vita, i suoni novantenni hanno risposto proprio la mezza età. Questo perché ricordavano il tempo nel quale erano ancora vivi i loro coniugi oppure i loro figli erano più giovani e vivano in casa con loro. All’obiezione della stessa intervistatrice sul fatto che fossero anche i periodi più stressanti, i simpatici anziani hanno risposto ugualmente che erano in ogni caso i più felici.

Da qui la riflessione che la felicità non è tanto un sentimento di pace quanto uno stato di soddisfazione o di abbondanza. Inoltre, non è nemmeno necessariamente detto che la felicità sia un concetto apprezzabile mentre lo si vive, ma che lo sia piuttosto quando ci si volta indietro. In attesa di comprendere se queste riflessioni siano soprattutto frutto della saggezza dell’età, un suggerimento utile è quello di imparare a godere dei piccoli momenti quotidiani rallegrati dalle persone che amiamo.

Eliana Marinelli