Per un “Rinascimento economico e culturale”, Ian Goldin nel Molise per Poietika

CAMPOBASSO. Dopo gli ottimi riscontri di pubblico realizzati nella prima parte, Poietika Art Festival torna mercoledì 2 maggio a Campobasso ospitando Ian Goldin, ex vicepresidente della Banca Mondiale e stretto collaboratore di Nelson Mandela, nonché docente docente di Globalizzazione e sviluppo alla University of Oxford. Sul palco del Teatro Savoia a Campobasso dalle ore 18.30, il professore Goldin dialogherà con Alberto Franco Pozzolo, docente di politica monetaria e macroeconomia dell’Università degli Studi del Molise.

Goldin è stato direttore fondatore della Oxford Martin School, il principale centro mondiale per la ricerca interdisciplinare in sfide globali critiche: tra le sue pubblicazioni più recenti si ricordano Divided nations (2013), Is the planet full? (2014), The butterfly defect (2014) e The pursuit of development (2016).

Nel suo recente libro “Nuova età dell’oro” (2018 Il Saggiatore), scritto in collaborazione con Chris Kutarna (ricercatore in Scienze politiche e membro della Oxford Martin School) afferma: “Questa è la Nuova età dell’oro, proprio come nel Rinascimento, nella nostra epoca c’è un terreno estremamente fertile per la fioritura del genio, perché in nessun altro momento storico il rapporto tra scienza e tecnologia è stato così stretto.” Goldin e Kutarna partendo dalla storia delle scoperte geografiche, delle rivoluzioni scientifiche e artistiche che hanno caratterizzato l’età moderna, le confrontano con l’attualità. Come Gutenberg e la stampa, Zuckerberg e i social media contribuiscono a diffondere la conoscenza; il crollo del muro di Berlino e la globalizzazione hanno abbattuto barriere e consentito di varcare confini prima invalicabili in misura pari alla scoperta di Cristoforo Colombo; i flussi migratori di oggi, spesso determinati da movimenti geopolitici radicati nella religione, ricordano quelli provocati in Europa dalla scissione tra Chiesa cattolica e Chiesa riformata.

“E’ tempo che economia e cultura entrino in un secondo Rinascimento. Se è vero che il presente non è una ripetizione di quanto già accaduto, è pur vero che l’umanità non si reinventa a ogni generazione e che, a dirla con Machiavelli, per prevedere il futuro bisogna consultare il passato.”

L’evento è promosso dalla Regione Molise, dalla Fondazione Molise Cultura e patrocinato dall’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Economia. Il professor Goldin proseguirà il suo viaggio in Italia dove venerdì 4 maggio incontrerà a Milano, nella sede della Bocconi, Riccardo Illy (Illy Caffè) e i professori Luca Fantacci, Andrea Colli e Giunia Gatta. Sabato 5 maggio, invece, negli spazi della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli terrà un incontro con l’ad di Vodafone Vittorio Colao e con Riccardo Illy. Modera il professor Fantacci.

Tutte le informazioni necessarie per l’accesso al festival sono reperibili su www.poietika.com

