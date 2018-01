‘Per non dimenticare la Shoah’: le iniziative di Palazzo San Giorgio per il Giorno della Memoria

CAMPOBASSO. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha previsto un ricco programma di eventi in vista del prossimo 27 gennaio, Giorno della Memoria.

‘Per non dimenticare la Shoah’, questo il titolo del progetto promosso e ideato da Palazzo San Giorgio e che sarà proposto nell’auditorium della Scuola Petrone di via Alfieri a Campobasso, a partire dalle ore 10.

Video, testimonianze e trailer di pellicole cinematografiche, che raccontano l’orrore di un genocidio che ha contato 10 milioni di vittime, saranno trasmesse nel corso della mattinata. Prevista anche l’intervista a Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento di Auschwitz e nominata, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, senatrice a vita.

Un’iniziativa volta ad accendere ancora una volta un faro sul terribile olocausto che qualcuno fa ancora fatica ad ammettere, e per sensibilizzare soprattutto i ragazzi a non dimenticare il valore assoluto della libertà, ma anche del rispetto, dell’uguaglianza e della civile convivenza. Un modo per dire ancora una volta ‘no’, a 80 anni dalle leggi razziali, all’orrore che si è consumato in un’Europa che solo a parole condivideva principi come la tolleranza e la possibilità di esprimere senza ostacoli il proprio pensiero politico, calpestando, forse ancora oggi, l’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo secondo il quale “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di coscienza e dovrebbero agire uno verso l’altro in uno spirito di fratellanza”.

