Pd. Fanelli rimette il mandato, il congresso dopo le Regionali

CAMPOBASSO. Il Segretario Regionale del Pd, Micaela Fanelli, rimette il mandato nelle mani della segreteria. Questo è quanto si legge in una nota che comunica l’esito della riunione tenutasi questo pomeriggio nella sede del partito in Via Ferrari. Nel corso della quale si è deciso anche di avviare il percorso congressuale immediatamente dopo il 22 aprile.

Sempre nella nota, non manca un plauso al ‘passo indietro’ annunciato dal Governatore con riferimento alla sua candidatura a presidente alle prossime regionali. “Grandissimo rispetto e ammirazione per un gesto rarissimo in politica. Il noi, prima dell’io. La disponibilità data oggi è un atto di generosità verso la comunità del centrosinistra e del PD. La Segreteria regionale rinnova il proprio apprezzamento sul lavoro svolto, che abbiamo difeso e valorizzato in questi anni. I prossimi giorni saranno decisivi per la definizione del progetto politico riformista del centrosinistra e il tuo contributo fattivo e determinante continuerà ad essere indispensabile, in particolare per individuare le donne e gli uomini delle liste che rappresenteranno il centrosinistra”.

