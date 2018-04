Paura in centro a Termoli, auto impazzita provoca lieve incidente e fugge

TERMOLI. É accaduto ieri pomeriggio in pieno centro a Termoli. Improvvisamente su via Molinello, la strada che costeggia il parco comunale, un auto è arrivata sfrecciando a tutta velocità finendo, solo momentaneamente, la sua folle corsa sopra la rotonda d’ingresso dell’area verde per poi fuggire nuovamente, danneggiando 4 mezzi e provocando un lieve incidente. Per un attimo la Ford Focus ‘impazzita’ è anche rimasta incastrata tra due auto in transito nel tentativo di sorpassarne una. A dare l’allarme i conducenti delle auto coinvolte, in seguito al quale gli agenti del Commissariato di Termoli sono giunti immediatamente sul posto per raccogliere le testimonianze e dare il via alle ricerche del pirata della strada. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che all’interno della Focus grigia vi fossero tre persone e qualcuno è riuscito a captare anche il numero di targa. La conducente di un’utilitaria coinvolta nell’incidente ha dichiarato che il mezzo proveniente a tutta velocità gli è arrivato addosso all’improvviso rimanendo intrappolato tra la sua vettura e una Delta, per poi riuscire a fuggire subito dopo.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp