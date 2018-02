Patto per il Molise, a Macchiagodena in arrivo fondi per circa 489 mila euro

MACCHIAGODENA. Patto per il Molise, il sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone, illustra gli interventi previsti per il Comune da lui amministrato. Interventi che porteranno in paese la somma di circa 489mila euro. In una nota divulgata su Facebook, il primo cittadino informa: “La Regione Molise ha ufficializzato la concessione del contributo a favore del comune di Macchiagodena di 320.000 euro per la messa in sicurezza della strada comunale Serelle, interessata da un movimento franoso da diversi anni. La Giunta Regionale, infatti, nell’ambito del Patto per il Molise che prevede, tra i vari interventi programmabili, quelli relativi alla viabilità per migliorare le infrastrutture a servizio dei comuni, ha dato ascolto alle esigenze del nostro territorio avanzate con un protocollo d’intesa sottoscritto con i comuni di Frosolone e Sant’Elena Sannita”. Inoltre, aggiunge, “è stata pubblicata dalla Regione Molise la graduatoria relativa all’avviso pubblico per la selezione degli interventi sull’impiantistica sportiva: anche qui, il nostro progetto di 150.000 euro per il completamento e la sistemazione della palestra e del campo di calcetto all’aperto, sesto in graduatoria, è stato finanziato”. Infine, comunica Ciccone, “lo scorso 2 febbraio, con determina n 1 del Direttore del III Dipartimento della Regione Molise, è stata approvata la graduatoria dell’avviso per il sostegno alle attività di promozione del territorio. Il progetto presentato dal nostro comune è risultato dodicesimo (ex equo) in graduatoria, primo comune in provincia di Isernia, su un totale di 385 istanze e finanziato con un contributo di 19.200 euro”.

