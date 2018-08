Pastore: “Commissione d’inchiesta”

Non si spegne l’incendio, fatto di polemiche, accuse e post al veleno, dopo il nuovo procedimento disciplinare avviato dalla dirigenza Asrem nei confronti di Lucio Pastore. Com’è noto il medico del Pronto Soccorso di Isernia è stato posto sotto indagine disciplinare per aver partecipato ad una trasmissione televisiva: ”Ma io – ci tiene a precisare Pastore – sono stato invitato e ho parlato solo come portavoce del movimento in difesa del Veneziale, non come dipendente dell’Asrem. La Costituzione mi garantisce il diritto di opinione e di parola, ma questo diritto viene calpestato ancora una volta”.

Su ‘caso Pstore’ e sulla sua revoca da dirigente del Pronto Soccorso decisa, nel 2016, anche da Luigi Di Marzio, interviene Daniel Cifelli, responsabile della Comunicazione Grillina in Molise, che scrive: “Appare stucchevole e fuori luogo tirare in ballo la figura del senatore Luigi Di Marzio nella vicenda che vede contrapposti da anni il dottor Lucio Pastore e l’Asrem. Il senatore Di Marzio, da anni, si batte per una Sanità pubblica e di qualità proprio come Lucio Pastore, quindi non si capisce il motivo per cui si sarebbe dovuto ‘impegnare’ per togliergli l’incarico di primario del Pronto soccorso di Isernia. All’epoca dei fatti il dottor Di Marzio era Direttore sanitario dell’ospedale Cardarelli di Campobasso (silurato lui sì, guarda caso proprio la mattina dell’ufficializzazione della candidatura con il MoVimento 5 Stelle alle elezioni Politiche) e in qualità di Direttore sanitario era componente della commissione chiamata a nominare il nuovo primario facente funzioni del Pronto soccorso di Isernia. La nomina, ricorda lo stesso senatore Di Marzio, arrivò seguendo i dettami dell’articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il quale l’incarico di primario facente funzioni può durare sei mesi prorogabili di altri sei mesi, dunque un anno in tutto. Pastore ha ricoperto quel ruolo per dieci anni, quindi era naturale sostituirlo come, lo ripetiamo ancora, impone la legge. Tirare in ballo la figura di Luigi Di Marzio in questa storia è semplicemente un modo sgangherato (l’ennesimo) di gettare discredito sul MoVimento 5 Stelle. Non ci vuol tanto a capirlo, altro che imbarazzo”.

Fin qui la difesa dei Cinque Stelle, ma le perplessità restano tutte, perchè Di Marzio quel provvedimento poteva anche non firmarlo in quanto, come dice Pastore: ”Non si contavano all’epoca le conferme negli incarichi di reggenza per altri primari”. Comunque Pastore lascia aperta una porta ai Grillini, dicendo: ”Visto che il Movimento 5 Stelle ha in mano sia il ministero della Sanità, che quello della Giustizia, perchè non si dà da fare per istituire una commissione d’inchiesta su quello che sta accadendo in Molise, non solo a me personalmente, ma anche accendendo un riflettore su appalti, tagli e privatizzazione selvaggia?”.

A dire il vero, sull’argomento sanità regionale la patata è davvero bollente, perchè attualmente è in atto un confronto durissimo, anche a livello centrale, tra i 5 Stelle, che vogliono un commissario al piano di rientro diverso dal governatore. Una figura esterna, un tecnico. Scelta, questa, contestata da Centrodestra e Lega, compatti in difesa della nomina di Donato Toma.

