Pastiera e marijuana per la gita fuori porta a Pasquetta, fermati quattro giovani

Avevano pensato bene di trascorrere una Pasquetta fuori porta, con i classici rustici e dolci del periodo pasquale, accompagnati però anche da una nutrita scorta di hashish e marijuana. L’intervento di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Capracotta (IS), impegnata nei controlli straordinari predisposti dal Comando Provinciale di Isernia, ha mandato all’aria il piano del “festino” a base di stupefacenti di quattro giovani poco più che ventenni, che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso delle dosi, motivo per il quale venivano fermati ed accompagnati in caserma. La droga rinvenuta è finita sotto sequestro, mentre i quattro giovani dovranno rispondere di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

