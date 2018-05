Passaggio di consegne tra Frattura e Toma, oggi la Giunta: sarà ristretta (VIDEO INTERVISTE e FOTO)

Si è tenuto questa mattina il passaggio di consegne in Regione Molise tra il governatore uscente Paolo Frattura e il neo presidente Donato Toma. Un incontro cordiale tra i due all’insegna delle strette di mano e della disponibilità. L’ex presidente Frattura ha fatto l’in bocca al lupo e si è detto disponibile a qualunque chiarimento qualora fosse necessario. “Faccio i miei migliori auguri – ha detto – per un lavoro sereno per la nostra regione”.

“Incasso l’in bocca al lupo – ha commentato Donato Toma – e dico viva il lupo. Ci sarà una continuità istituzionale – ha sottolineato – nella discontinuità politica”.

Poi Toma ha annunciato che nel pomeriggio ci saranno i decreti di nomina della nuova giunta regionale: “Sarà una Giunta inizialmente ristretta e nel giro di 7/10 giorni la completeremo con la quota rosa. Ora non è possibile nominare il quinto assessore e il sottosegretario perché bisogna promulgare ancora la norma e lo faremo nei prossimi giorni. Ora ho bisogno della Giunta – ha concluso – per poter iniziare subito a lavorare e firmare gli atti urgenti come il pagamento alle imprese”.

INTERVISTA AL PRESIDENTE DONATO TOMA



