Passaggi ‘strani’ nella Lega, alle prossime Comunali nessun uscente

La Lega a alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale a Campobasso non candiderà consiglieri comunali uscenti.

Questa è la linea che il Partito di Salvini adotterà in coerenza con quanto deciso da Aida Romagnuolo (Coordinatore provinciale della Lega- Campobasso), da Luigi Petroni (Coordinatore provinciale della Lega-Isernia) e da Luigi Mazzuto (Coordinatore regionale) per la costruzione della lista per le regionali del 22 aprile scorso.

Tale posizione, sostenuta da Salvini e dai Dirigenti locali, è tesa ad arginare le brame opportunistiche di taluni personaggi che nulla hanno condiviso dei valori della Lega e che fino a qualche giorno fa erano posizionati in altri lidi.

La Lista della Lega alle prossime elezioni del 2019 a Campobasso sarà formata da candidati nuovi e da nessun Consigliere comunale uscente. Ciò a garanzia della vocazione rinnovatrice della Lega e in linea con le posizioni di Aida Romagnuolo, di Luigi Petroni e Di Luigi Mazzuto. Campobasso è la Città capoluogo del Molise e ad essa sarà riservata un’attenzione particolare da Matteo Salvini e dai Dirigenti nazionali, i quali non consentiranno che alcuni dirigenti locali della Lega e qualche occulto suggeritore, accecati dalla brama di potere, infanghino il percorso della Lega per fini personalistici.

Gli ingressi annunciati, gli avvicinamenti opportunistici e le benedizioni in stile massonico non troveranno cittadinanza nel partito di Salvini.

Alberto Tramontano

