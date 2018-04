Pasquetta 2018. Sole e temperature miti spostano i campobassani sulla costa

Costa molisana presa d’assalto in occasione di questa Pasquetta illuminata dal sole che ha spinto campobassani e non solo, a preferire il mare alle consuete grigliate nei boschi che comunque non sono mancate. Stabilimenti aperti dunque e spiagge pulite hanno accolti i tanti che non hanno disdegnato di fare una passeggiata lungomare oppure per dedicarsi alle attività sportive e qualcuno ne ha persino approfittato per prendere la prima tintarella dell’anno.

Record di presenze anche alle isole Tremiti, infatti, nel weekend dal porto di Termoli sono partiti in 350 con la nave merci e passeggeri ‘Isola di Capraia’.

Pieni anche ristoranti e agriturismi che già a partire da ieri hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Un Lunedì dell’Angelo 2018 segnato dal bel tempo, dunque, ancora se solo per poche ore ancora in vista delle pioggia che tornerà a fare la sua comparsa già da domani.

