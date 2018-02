Partito il tour di Laura Venittelli in vista delle politiche: “Noi portiamo i fatti, non favole”

Un altro successo è quello del Parco del Matese. Il tutto prese il via con un primo emendamento che fu fornito da Legambiente. Poi la proposta di legge che ha il mio nome. Tutto il lavoro fatto ha consentito, di fatto, al nostro gruppo parlamentare (c’è anche l’onorevole Roberto Ruta) di portare avanti il lavoro e di raggiungere un traguardo straordinario che negli anni darà i suoi frutti e sicuramente contribuirà alla crescita della nostra regione. Insomma – ha continuato la Venittelli – noi abbiamo puntato molto sul binomio Parlamento e territorio. Questo il messaggio che abbiamo voluto lanciare in questi cinque anni. E questo è ciò che vogliamo continuare a fare. Una legislatura che ci ha caratterizzato perché siamo stati tra la gente, così come accaduto a Petacciato per quel che riguarda il dissesto idrogeologico. Un altro tema a noi caro è quello dei risarcimenti alle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia. E poi non dimentichiamo il demanio di Termoli. Nessun settore è stato tralasciato. Anche in agricoltura ci siamo dati da fare e infatti il vino rosso doc molisano è Montepulciano. Per quel che riguarda la Pesca – ha aggiunto ancora la Venittelli – abbiamo inserito l’indennità giornaliera per il comparto quando c’è il fermo pesca e soprattutto abbiamo lavorato per ottenere lo spostamento del fermo biologico.

Un’altra legge fortemente voluta e che rappresenta un grande traguardo raggiunto è quella “Dopo di noi”, per le persone in difficoltà, che hanno bisogno di assistenza continua. La legge mette la persona disabile al centro di un progetto individuale. Il “dopo di noi”, è una grande conquista di civiltà per il nostro Paese, una legge attesa da anni dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, e finalmente approvata a giugno 2016. Destinatari del provvedimento le persone con disabilità grave, così come definita dalla Legge 104/1992, non determinata dal naturale processo di invecchiamento e dalle patologie ad esso collegate. Persone che perdono qualsiasi sostegno familiare alla morte dei genitori e che non sono in grado di badare al loro sostentamento autonomamente. Con la legge 112/2016 è stata data cura, assistenza e protezione ai cittadini, ma prima di tutto alle persone. Persone con disabilità grave che, quindi, spesso non hanno la possibilità di farsi ascoltare dagli altri. Politiche di aiuto concreto e misure integrate che mettono la persona disabile al centro di un progetto individuale, che guarda al suo futuro”.

Poi, a prendere la parola, per un breve intervento, è stato il candidato Colavita: “Parlando di pesca, mi dispiace rimarcare che in Italia in genere ci sono poco industrie ittiche. Abbiamo creato strade su cui potranno e dovranno incamminarsi tanti giovani molisani. Molto c’è ancora da fare in termini di propositi. L’entusiasmo non ci manca. Ho tanta voglia di fare bene per questa terra. Voglio fare qualcosa per la famiglia allargata, quella molisana. Per far stare meglio giovani e imprese, sennò torno a fare l’imprenditore”.

Dunque per la Venittelli e il suo staff è iniziata la prima di quattro settimane intense per “entrare in sintonia con gli elettori e riflettere sui tanti provvedimenti che gli italiani e i molisani ancora attendono: non solo più lavoro, ma di maggiore qualità; non solo meno pressione fiscale, ma più equa; non solo più spinta alla ripresa, ma maggiormente diffusa anche al sud; non solo più investimenti e infrastrutture, ma anche per le aree interne. La sfida sarà dura. Ma il Partito Democratico ha da offrire agli elettori, persone di competenza, impegnate e capaci”.