Parte la raccolta del materiale per il documentario della Festa del Pane

La Pro Loco di Gildone, in collaborazione con il Comitato, “Festa del pane in onore di Sant’Antonio di Padova e del Sacro Cuore di Gesù”, ha promosso una particolare iniziativa al fine di reperire materiale, come foto, video, racconti, testimonianze o documenti, (risalenti a qualsiasi periodo) e riguardanti la tradizionale festa locale. L’intento è quello di creare un documentario che raccolga il materiale per riscoprire le antiche origini di questo

straordinario evento che vanta origini antiche. La tradizione del pane risale al miracolo di Tommasino annegato e resuscitato. La madre offrì ad ogni povero tanto grano quanto pesava suo figlio. Da ricerche fatte, questa festa è entrata nella tradizione nel secolo scorso, verso gli anni 30’ ed è stata tramandata fino ad oggi dai gildonesi.

Anche in passato la farina, donata dai paesani, veniva lavorata dalle massaie che preparavano pani in

abbondanza. La mattina della festa, ancor oggi, il pane benedetto viene poi distribuito a tutta la popolazione. L’intera comunità si sente coinvolta nella buona riuscita della festa che richiama l’attenzione di tanti visitatori, attratti dai monacelli, dal grande fuoco di Sant’Antonio, dai numerosi e bellissimi tappeti di fiori e, soprattutto, dalle

signore che ogni anno sfilano lungo le strade del paese con grandi ceste di vimini piene di pane benedetto, adornate di gigli, il fiore del Santo di Padova.

Incredibilmente le più esperte riescono a portare sulle proprie teste fino a 15kg nei canestri, sfilando in processione con equilibrio e passo sicuro.

