Parlamentarie. Pubblicati i dati dei 5 Stelle, 148 voti per Federico e 80 per Ortis

Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul proprio blog, a distanza di oltre due settimane dal voto espresso come noto esclusivamente on line, i risultati delle ‘parlamentarie’. Le consultazioni per la selezione dei candidati del Movimento 5 Stelle nelle liste proporzionali che si sono tenute il 16 e 17 gennaio scorsi. A votare per la Camera sono stati 39.991 iscritti per un totale di 92.870 clic (tre le preferenze a disposizione). Al Senato hanno votato 38.878 iscritti per un totale di 86.175 preferenze. Questi, nello specifico, i dati relativi al Molise dove saranno candidati Antonio Federico e Rosa Alba Testamento alla Camera e Luigi di Marzio e Fabrizio Ortis al Senato.